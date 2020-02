Genoa Under, un fine settimana positivo con due successi

Ennesimo fine settimana positivo per le squadre Under del Genoa che sono scese in campo. In questo caso parliamo delle Under 18 e 17 mentre le altre due, Under 16 e Under 15, hanno riposato avendo disputato la settimana scorsa i rispettivi impegni di campionato.

La compagine più grande ha superato per 3 a 1 il Torino in preparazione del prossimo Torneo di Viareggio cui parteciperà. Manifestazione che si terrà nel mese di marzo. Il successo porta in quarta posizione il Grifone scalando un paio di posizioni. Nella prossima tornata di gare, evidentemente Coronavirus permettendo cn le varie sospensioni che potrebbero essere adottato da ora in avanti delle manifestazioni sportive, sarà Inter-Genoa coi meneghini che si trovano sotto ai rossoblu di un punto.

Successo importante per l'Under 17 di mister Gervasi che ha fatto suo il derby con la Sampdoria vincendo 2 a 0 a Bogliasco. Classifica scalata dopo un periodo non bello con queste ultime giornate in cui il Grifone ha inanellato alcuni risultati importanti che l'hanno portato in terza posizione ad un punto dal Parma. Anche nella prossima giornata di torneo il Genoa Under 17 sarà atteso da un derby, quest volta regionale a Begato 9, contro lo Spezia. Aquilotti attualmente a metà classifica.

Come detto non sono scese in campo Under 16 e Under 15 avendo giocato contro il Pisa nello scorso weekend. L'Under 16 è sempre seconda ma attenzione alle inseguitrici che si sono avvicinate notevolmente. Lazio e Fiorentina hanno vinto i rispettivi incontri ed ora sono ad una e due lunghezze dalla compagine ligure. Genoa-Torino sarà il prossimo turno coi granata che sono piazzati sul basso della classifica.

Discorso inverso per il Genoa Under 15 che mantiene il primato in classifica, seppur con una gara in più rispetto al Torino. Questo perché i piemontesi sono stati fermati dal Sassuolo che ha confezionato loro la prima sconfitta stagionale. Il Genoa-Torino di questa categoria del prossimo turno diventa quindi basilare per la vetta. Genoani con una gara in più rispetto agli avversari ma che, con un successo, potrebbero andare a più quattro metabolzzando perfettamente così il turno nel quale dovranno recuperare.