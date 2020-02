Genoa Under, un fine settimana positivo per le giovanili rossoblu

E' stato un buon fine settimana quello delle formazioni Under del Genoa che ha fatto segnare solamente segni più. L'unica a non esser scesa in campo è l'Under 18 del tecnico Gennaro Ruotolo che lo sta facendo in questo momento contro la capolista Atalanta in una sfida tutt'altro che semplice.

L'Under 17 torna da Parma con tre punti d'oro, Un risultato che di fatto rilancia le quotazioni dei grifoncini in classifica. In un sol colpo sono infatti state superate Fiorentina e Spezia ed ora la vista verso i play off è certamente meno offuscata. Quinto posto al pari del Torino con proprio gli emiliani appena sconfitti e il Sassuolo a tre lunghezze di distacco. E il prossimo turno vedrà a Begato 9 il Genoa Under 17 affrontare i pari età del Pisa, penultimi nella graduatoria.

Vittorie importanti anche per Under 16 e Under 15 contro le rispettive formazioni della Virtus Entella nei match giocati tra le mura amiche. Per i più grandicelli un 3 a 1 che permette loro di staccare la Lazio sconfitta in casa della capolista Juventus. E proprio dietro ai bianconeri piemontesi, a sei lunghezze di distanza, ci sono i liguri. Poker di reti invece per la squadra Under 15 sui chiavaresi. Un successo rotondo che, anche in questo caso, mantiene i rossoblu sul secondo gradino del podio, questa volta alle spalle del Torino (due punti sopra). Per entrambe le compagini genoane il prossimo turno le vedrà affrontare in trasferta il Pisa, formazioni di bassa classifica ma non per questo meno pericolosa delle compagini più importanti.