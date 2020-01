Genoa Under: un successo, un pareggio e una sconfitta nel weekend

La compagine Under 18 di mister Gennaro Ruotolo ha effettuato il turno di riposo e, dopo i risultati della dodicesima giornata, si trova in quinta posizione scavalcata dal Milan che ha vinto la sua gara. Contro la Roma la formazione rossoblu tornerà in campo alla fine di questa settimana per cercare di ritrovare il sapore della vittoria.

L'Under 17 è stata seccamente sconfitta, 4 a 1 dalla formazione pari età della Juventus. I bianconeri hanno così ottenuto la quattordicesima vittoria consecutiva su altrettante gare dimostrandosi un rullo compressore di notevole qualità. Eppure in vantaggio erano andati proprio i liguri con Fossati dopo dieci minuti. Piemontesi capaci di raggiungere la parità poco dopo ma mezz'ora con Cerri. Nella ripresa a segno sono andati, dal 28esimo in avanti, Ferraris, ancora Cerri e Chibozo. Grifone attualmente decimo con 15 punti in classifica.

Una vittoria e un pareggio hanno caratterizzato i confronti Parma-Genoa nelle categorie Under 16 e Under 15. L'Under 16 ha raccolto un punto pareggiando 1 a 1. Vantaggio emiliano con Ribaudo e pareggio di Paggini ad un quarto d'ora dalla fine del match. In graduatoria Genoa Under 16 a tre lunghezze dalla Juventus che ha osservato il turno di riposo.

Per quanto concerne invece la formazione Under 15 da parma è tornata con un successo in tasca per 3 a 2. Marconi ha segnato le due reti per i crociati mentre per il Grifone sono andati a segno Tassone, Licco e Lipani. In classifica il Grifone ha agguantato in vetta il Torino fermato sul pareggio contro lo Spezia a quota 33.

Per entrambe le formazioni il prossimo turno sarà caratterizzato dal derby contro la Sampdoria che si giocherà sul campo di casa di Begato 9.