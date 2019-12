Genoa, Valon Behrami ha firmato per la squadra rossoblu

Valon Behrami è un nuovo giocatore del Genoa. Torna di fatto nella società che lo aveva prelevato e lanciato nel calcio italiano, in pratica un cerchio che si chiude. Come riportato dai colleghi di TMW da pochi minuti il centrocampista ha apposto la sua firma sul contratto. Il giocatore ritrova mister Davide Nicola che già lo aveva allenato e apprezzato nella sua avventura a Udine.

Il Genoa lo aveva acquistato dal Lugano, società svizzera, nella stagione 2003/2004 quindi Behrami ha iniziato un lungo girovagare che lo ha portato a vestire le casacche del verona, della Lazio, degli inglesi del West Ham e quindi, tornato in Italia, della Fiorentina e del Napoli. Nuova doppia avventura estera, prima in Germania, con la maglia dell'Amburgo e quindi in Inghilterra nelle fila del Watford. Nel 2017 il patron Pozzo lo fa rientrare nel nostro paese dove gioca con l'Udinese sino al 2019 quando va in Svizzera al Sion. Adesso il rientro in Italia nel Genoa per una nuova avventura.