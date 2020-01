Genoa, Vittorio Parigini al Synlab IL Baluardo per le visite mediche

Un altro arrivo in casa Genoa, un altro giocatore che dovrà cercare di aiutare la squadra a risollevarsi in classifica per riuscire a centrare l'obiettivo della salvezza. Si tratta di Vittorio Parigini proveniente dal Torino, attaccante, classe 1996. Questa mattina ha effettuato le visite mediche all'istituto Synlab Il Baluardo in Porto Antico.

Il giocatore dal 2018 veste la maglia granata ed ha giocato 18 gare senza mai andare a rete. In precedenza aveva vestito le maglie della Juve Stabia, del perugia, del Chievo, del Bari e del Benevento, Nella zona d'attacco Parigini può giocare indifferentemente sia a destra che a sinistra ma anche come trequartista.