Genoa, Zapata e Lerager a parte nella prima sessione settimanale

Ripresa dei lavori al Centro Sportivo Signorini in vista della prossima gara casalinga, la prima del girone di ritorno, che vedrà il Genoa impegnato alle ore 18 domenica contro la Roma. Leccarsi le ferite dopo la sconfitta di Verona ma, al tempo stesso, iniziare la nuova settimana con l'entusiasmo e la voglia di chi ha un obiettivo importante da raggiungere sapendo di potercela fare.

Una lotta, una conquista, la salvezza per il tecnico Davide Nicola ma pure per i suoi ragazzi che sono concentrati per tirarsi fuori dalle acque torbide della classifica nel minor tempo possibile. Programma che si dipana dietro la scrivania per capire quali punti da toccare in questa sessione di mercato ma pure sul campo dove la squadra ha lavorato su un perimetro ridotto e precedentemente in palestra.

Criscito salterà la partita contro i capitolini mentre da parte romana non ci saranno Florenzi e Kolarov pure loro fermati dal Giudice Sportivo. Pinamonti nel frattempo ha lavorato in gruppo mentre ancora a parte sia Zapata che Lerager.