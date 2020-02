Gian Piero Gasperini: "Non ripetiamo gli errori fatti contro la Spal"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa dal centro sportivo Bortolotti di Zingonia, in vista della gara di domani contro il Genoa (fischio di inizio alle ore 15). Intanto sulla gara contro i liguri, il mister degli orobici dice: "La battuta d'arresto contro la Spal è stata dura da digerire, abbiamo reagito bene a Torino adesso speriamo di proseguire su quella strada. Il Genoa vale di più della sua classifica, ha bisogno di punti. Sarà un incontro con gli stessi pericoli trovati contro gli emiliani. E' una gara da non sbagliare".

Qualche dubbio riguardava la presenza di Ilicic: "Sta bene Ilicic. Aveva solo un problema di affaticamento, ha recuperato". E Castagne? "Torna tra i convocati perché si è allenato bene in settimana". Atalanta che arriva da un favorevole 7 a 0, risultato da gestire: "E' stato un risultato strano, di quelli che avvengono ogni 2 o 3 campionati. Talvolta è capitano a noi di subire gare di questo tipo. Noi dovevamo reagire dopo la sconfitta contro la Spal".

Su mercato, il tecnico piemontese non si sbilancia: "Non lo giudico io dovete farlo voi". Quindi parla del tecnico Nicola: "Ha fatto una grande impresa a Crotone. L'ho conosciuto qualche anno fa. Mi ha colpito la sua storia in ricordo di suo figlio". Rispetto all'andata: "Genova pesa un po' come piazza, hanno fatto una bella gara a Firenze, noi siamo stati scottati dall'incontro con la Spal. Tutti danno di più in questo periodo, Noi dobbiamo avere maggiore continuità, Dobbiamo vincere domani".

Nel Genoa ci sarà Masiello: "Gli ex a noi fanno sempre male. E' stato un simbolo per l'Atalanta. A Genova trova un ambiente che conosce, può fare bene, con lui avevamo ottenuto un buon risultato"