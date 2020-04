Goran Pandev a SKY Sport: "Fine carriera al termine degli Europei"

L'attaccante del Genoa Goran Pandev è stato intervistato da SKY Sport ed ha parlato del Genoa, del suo futuro e di un contatto realmente avvenuto con l'Inter nell'ultima tornata di mercato, quello invernale di gennaio. Proprio da qui il giocatore macedone è partito spiegando che: "Mi aveva cercato l'Inter tramite il dirigente Ausilio. Io ho parlato con i dirigenti del Genoa che mi hanno detto di restare. Così ho risposto alla società milanese di cercare un attaccante più giovane di me. Andare via dal Genoa non era bello e la mia idea era chiara sin dall'inizio. Sono comunque grato all'Inter che è la società che mi ha portato in Italia".

L'ultima partita che ha giocato è stata Milan-Genoa dell'8 marzo finita con la vittoria dei rossoblu per 2 a 1: "La situazione che ho visto a Milano era molto brutta. Non sapevamo neppure se la giocavamo quella gara. Il mister ha parlato coi giocatori più esperti e ci ha detto di concentrarci solamente sulla sfida contro i rossoneri. Forse il Milan non era concentrato come noi su quella sfida, siamo stati bravi anche a sfruttare quella situazione Avevamo bisogno assolutamente di punti ed abbiamo portato a casa i tre punti meritatamente. Peccato che poi sia stato sospeso il campionato perché con il tecnico Nicola stavamo andando davvero forte".

Infine sul suo futuro ha spiegato ai colleghi si Sky Sport: "Vorrei giocare ancora una stagione per poi chiudere la mia carriera dopo gli Europei che sono stati rimandati. Pensavo di chiuder quest'anno ma la tragedia del Coronavirus ha cambiato un po' tutto. Speriamo di tornare presto alla normalità anche se questo periodo di stop mi ha permesso di stare maggiormente coi miei figli. Conclusa la carriera non farò l'allenatore ma semmai il dirigente oppure lavorare coi miei procuratori e voglio aiutare i giovani del mio paese, la Macedonia".