Ifab, cambiamenti sul Var, fuorigioco per millimetri? Tutto regolare

Il calcio cerca di modernizzarsi sempre più e per questo studia nuove regole per rendere il gioco più bello del mondo il più lineare e veloce possibile, con poche perdite di tempo e molti minuti in cui il pallone scorra regolarmente. L'Ifab, International Football Association Board, ha deciso di intervenire sul fuorigioco. In pratica si vorrà dare maggiore potere al guardalinee soprattutto nel caso che tra attaccante e difensore la distanza sia di pochi centimetri.

In pratica non si interverrà più con la tecnologia bensì con l'occhio umano. Ovvero la decisione sarà presa dalla figura del guardalinee che valuterà a suo insindacabile giudizio se sia o meno da fermare il gioco. Anche perché spesso si devono usare numerose telecamere prima di arrivare ad una decisione certa bypassando di fatto quello che vede chi, in quel momento, si trova al'interno del rettangolo di gara.

Come riportato da La Repubblica le novità interesseranno tutti i tornei compresa ovviamente la Serie A italiana. Quando entreranno in vigore? Presumibilmente si inizierà da febbraio con le gare degli Ottavi di Finale di Champions League. Il problema semmai sarà capire quale sia la tolleranza da adottare e forse questo sarà il punto più difficile da stabilire; millimetri, centrimetri, ma quanti?