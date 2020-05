IFAB, decisi i cinque cambi a partita, uno in più nei supplementari

La IFAB (International Football Association Board) ha deciso di introdurre i cinque cambi durante le partite. Queste ovviamente se i campionati, non solo quello di Serie A, riprenderanno il loro regolare percorso. La decisione è stata presa per ovviare al problema dovuto alla pandemia di Coronavirus e per i tanti impegni che molte società dovranno affrontare in pochi mesi.

Questa regola è limitata a dicembre 2020 poi decadrà, a meno di ulteriori proroghe. Per quanto riguarda le gare internazionali, le sostituzioni potranno aumentare ad una in più relativamente ai tempi supplementari. Questa regola non è però vincolante, la richiesta è stata fatta dalla Liga spagnola mentre gli altri tornei devono ancora decidere in merito

Queste le differenze apportate

- Le due squadre possono usare effettuare un massimo di cinque sostituzioni.

- Per evitare il più possibile le interruzioni durante i 90 minuti, ogni squadra avrà tre opportunità di effettuare le cinque sostituzioni (quindi due saranno doppie se gli allenatori vorrebbero effettuarle tutte), che potranno anche essere effettuate durante l'intervallo.

- Se entrambe le squadre effettuano una sostituzione contemporaneamente, verrà sottratta un'opportunità di sostituzione a ciascuna di esse.

- Se le regole della competizione prevedono un'ulteriore sostituzione durante i tempi supplementari (coppe europee), le due squadre avranno quindi un totale di sei sostituzioni.