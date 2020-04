Ifab, ecco le nuove regole per la prossima stagione

Nuove regole per quanto riguarda il gioco del calcio annunciate dalla Ifab ((International Football Association Board) e che andranno in vigore dalla prossima stagione anche se il tutto potrebbe essere anticipato a questa annata se i campionati europei riprenderanno dopo l'uscita totale evidentemente dalla pandemia di Coronavirus.

Una delle novità riguarderà i direttori di gara che saranno interpellati maggiormente dalla sala Var per controllare le azioni sospette che possano verificarsi durante una gara. Ovviamente non si ascolteranno i dialoghi fra le parti. Per il fallo di mano non ci sarà intervento alcuno se la sfera toccherà la spalla del giocatore mentre si interverrà se la stessa andrà a sbattere contro il gomito o una parte inferiore dell'arto.

Se l'attaccante toccherà il pallone con la mano in maniera involontaria si interverrà solamente in caso l'azione si concluda con il gol oppure se lo stesso giocatore o la sua squadra in generale ne venga favorita. A quel punto l'elemento che avrà toccato il pallone col braccio verrà penalizzato. Sarà il punto inferiore dell'ascella a determinare il tocco con il braccio.

Cambia qualcosa anche sulla battuta del calcio di rigore. Se il portiere si muoverà prima rispetto alla conclusione e la sfera andrà a colpire i legni della porta o terminerà fuori, il penalty non sarà ribattuto a meno che il movimento del numero uno non abbia volontariamente influenzato il tiratore. I cartellini gialli comminati durante la gara, sia i tempi regolamentari che supplementari, non saranno presi in considerazione durante la lotteria dei calci di rigore. Quindi non ci sarà espulsione del giocatore qualora, già ammonito durante i 120 minuti di gioco, ne prenda un secondo nel periodo della battuta dei tiri dal dischetto. Nel caso in cui sia tiratore che portiere violino le regole sarà penalizzato il primo. Infine, sarà ammonito il calciatore che non rispetta la regola dei 4 metri quando il pallone è a terra.