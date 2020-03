Il Giudice Sportivo dopo i recuperi della Serie A, fermato Marchetti

Il Giudice Sportivo ha deliberato dopo le gare di recupero che si sono disputate nell'ultima giornata. Il rossoblu Marchetti è stato squalificato per un turno e multato di 10 mila euro a causa di una frase irrispettosa urlata al termine della gara contro il Quarto Ufficiale.

Fermato per un turno anche un altro portiere, si tratta di Padelli dell'Inter (multato anche di 5 mila euro) a causa di una Critica irrispettosa gridata al Quarto Ufficiale nel corso della gara.

Multa di 5 mila euro all'Udinese per l'ingresso nel recinto di gioco di un proprio tesserato non presente in distinta