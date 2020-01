Il Giudice Sportivo dopo l'ultima giornata di andata

Il Giudice Sportivo ha deliberato dopo le gare dell'ultima giornata di andata e ha squalificato come previsto per un turno il capitano del Genoa Mimmo Criscito. La Roma prossima avversaria dei liguri non potrà contare sul duo Kolarov-Florenzi fermati per un turno. Sono entrati in diffida due giocatori della squadra allenata dal tecnico Davide Nicola. Si tratta di Francesco Cassata e di Goran Pandev. Terza sanzione invece recapitata a Schone, seconda per Favilli e prima per Behrami.

Questi i giocatori delle altre squadre fermati tutti per UNA gara: Hateboer (Atalanta), Bisoli (Brescia), Lulic (Lazio), Mario Rui (Napoli)