Il Giudice Sportivo dopo la diciottesima giornata di andata

Il Giudice Sportivo ha deliberato dopo le gare che si sono disputate nella settimana dell'Epifania ed erano valide per la diciottesima giornata di andata del campionato di Serie A. Come previsto nessun giocatore del Genoa è stato fermato. La società rossoblu è stata multata per 4 mila euro a causa del lancio di un accendino n direzione del Direttore di gara senza colpirlo. Entra in diffida il capitano Criscito, seconda sanzione per Sanabria e Sturaro, prima per Biraschi.

Domenico Berardi del Sassuolo espulso a fine gara contro il Genoa è stato squalificato per DUE gare. Questi invece i calciatori che dovranno stare fermi per UN turno: Cistana e Tonali (Brescia), Barella e Skriniar (Inter), Parolo (Lazio), Barillà (Parma), Colley e De Paoli (Sampdoria), Locatelli (Sassuolo), Tomovic (Spal),

Multa di 22.000 euro alla Lazio per avere i suoi tifosi intonato cori di discriminazione razziale nei confronti di un giocatore della squadra avversaria e per il lancio di una bottiglietta; 10.000 alla Spal per avere intonato i suoi sostenitori un coro offensivo ai danni del Direttore di gara e 5.000 alla Juventus a causa dell'ingresso in campo di un tifoso