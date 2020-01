Il Giudice Sportivo dopo la prima giornata di ritorno

Il Giudice Sportivo ha deliberato dopo la prima giornata di ritorno squalificando il genoano Cassata per un turno dopo l'ammonizione che aveva subito durante la gara contro la Roma. Al tempo stesso la Fiorentina, prossima avversaria dei liguri, non potranno contare su Dalbert a sua volta fermato per un turno. Entra in diffida Romero

Questi gli altri giocatori che sono stati squalificati. DUE GARE: Balotelli (Brescia): UNA GARA: Bani e Sansone (Bologna), Pisacane (Cagliari), Candreva (Inter), Chabot (Sampdoria), Aina e Rincon(Torino), Zaccagni (Verona)

Multa di 5 mila euro al Lecce per il lancio di due bengala da parte dei suoi tifosi e 4 mila al Milan a causa del ritardo dell'inizio della sfida di be cinque minuti.