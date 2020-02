Il Giudice Sportivo dopo la quarta giornata di ritorno

Il Giudice Sportivo ha deliberato sulle gare della quarta giornata di ritorno. Nessun giocatore del Genoa (ma neppure del Bologna) è stato fermato in vista della prossima partita. Entra in diffida Stefano Sturaro; terza sanzione per Radovanovic e prima per Andrea Pinamonti.

Questi i giocatori fermati per UNA GARA: Nainggolan (Cagliari), Conti (Milan), Cristante (Roma), Ekdal (Sampdoria), Izzo (Torino)

Multa di 6 mila euro alla Fiorentina a causa di uno striscione offensivo nei confronti dell'istituzione arbitrale, 3.500 alla Roma per il lancio di due bengala e 3.000 al Verona per il lancio di un petardo