Il Giudice Sportivo dopo la quinta giornata di ritorno

Il Giudice Sportivo ha deliberato dopo le gare della quinta giornata di ritorno. Come previsto è stato squalificato per una gara il genoano Stefano Sturaro mentre la Lazio, prossima avversaria domenica, non potrà contare su Luiz Felipe. Settima sanzione per Cassata, seconda per Ankersen e prima per Goldaniga e Soumaoro.

Fermati per UNA GARA: Aye (Brescia), Denswil e Schouten (Bologna), Nandez (Cagliari), Badelj (Fiorentina), Bonucci (Juventus), Murru e Ramirez (Sampdoria), Miguel Veloso (Verona)

Multa di 13 mila euro alla Roma per il lancio di un bengala che colpiva uno spettatore della squadra avversaria, 8 mila all'Atalanta per il lancio di oggetti in campo e 6 mila alla Sampdoria per il lancio di tre fumogeni.