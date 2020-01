Il Giudice Sportivo dopo la seconda giornata di ritorno

Il Giudice Sportivo ha deliberato dopo la seconda giornata del girone di ritorno. Come previsto nessun elemento del Genoa è stato squalificato. Entra però in diffida il centrocampista Lasse Schone, terza sanzione per Sturaro e Favilli.

Questi gli altri giocatori fermati. DUE GARE: Caceres e Milenkovic (Fiorentina), Berni e Lautaro Martinez (Inter). UNA GARA: Tomiyazu (Bologna), Dell'Orco (Lecce), Bennacer (Milan), Bereszynski (Sampdoria), Peluso (Sassuolo), Petagna e Valoti (Spal), Izzo e Lukic (Torino)

Multa di 20 mila euro all'Inter per avere causato i suoi giocatori aver creato un clima di tensione a fine gara; 10 mila al Napoli per frasi irriguardose da parte di un suo dirigente dirette al Direttore di Gara; 5 mila alla Fiorentina per cori insultanti all'Arbitro da parte di suoi sostenitori; 4 mila al Torino a causa del ritardo di inizio gara di 5 minuti; 3 mila a Lazio e Roma per il lancio dei loro sostenitori di un petardo e di un bengala e 2 mila al Bologna per il lancio di un bengala.