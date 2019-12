Il Giudice Sportivo dopo la sedicesima giornata di andata

Il Giudice Sportivo ha deliberato sulle gare della sedicesima giornata di andata e, come preventivato, nessun giocatore del Genoa è stato squalificato per la prossima gara contro l'Inter. Due invece i giocatori dei milanesi squalificati. Si tratta di Lautaro Martinez e Brozovic. Va in diffida Paolo Ghiglione; settima sanzione per Romero, terza per Criscito, seconda per Cassata e Cleonise

Questi gli altri giocatori fermati per UNA gara: Danilo (Bologna), Nandez (Cagliari), Bentancur (Juventus), Lapadula e Majer (Lecce), Paquetà e Theo Hernandez (Milan), Vieira (Sampdoria), Amrabat (Verona)

Multe di 20 mila euro al Cagliari per alcuni sputi che i suoi sostenitori indirizzavano verso l'Arbitro della sfida e 2.000al Bologna a causa del lancio di un fumogeno.