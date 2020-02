Il Giudice Sportivo dopo la sesta giornata di ritorno

Il Giudice Sportivo ha deliberato sulle gare disputate all'interno della sesta giornata del girone di ritorno. Nessun giocatore del Genoa è stato squalificato come era peraltro ampiamente previsto. Seconda sanzione per Masiello e Soumaoro

Squalificati per UNA GARA: Mbaye (Bologna), Mateju (Brescia), Dalbert (Fiorentina), Mancini (Roma), Strefezza (Spal).

Multa di 10 mila euro al Brescia a causa di cori beceri ed insultanti dei suoi tifosi indirizzati ai sostenitori della squadra avversaria oltre che per la presenza di persone non autorizzate all'interno del recinto di gioco e 8 mila euro al Lecce per il lancio di un oggetto che colpiva una steward senza conseguenze lesive.