Il Giudice Sportivo dopo la settima giornata di ritorno

Il Giudice Sportivo ha deliberato dopo le gare disputate valide per la settima giornata di ritorno. Sono state solamente quattro le gare giocate, rinviate invece tutte le altre tra le quali Milan-Genoa che si sarebbe dovuta giocare all'ora di pranzo nella giornata di ieri allo stadio Meazza in terra lombarda.

Queste dunque le decisioni prese. Squalificato per una giornata il giocatore del Lecce Giulio Donati a causa di una frase blasfema pronunciata al 16' minuto del secondo tempo durante la sfida contro l'Atalanta. In questo caso importante la prova televisiva. Inoltre sono stati sospesi sempre per UN TURNO: Bani, Santander e Schouten (Bologna), Joao Pedro (Cagliari)

Multa di 3.500 euro al Lecce per il lancio da parte dei suoi sostenori di due bengala all'interno del recinto di gioco.