Il Giudice Sportivo dopo la terza giornata di ritorno

Il Giudice Sportivo ha deliberato dopo le gare della terza giornata di ritorno. Come ampiamente previsto sono stati squalificati per un turno Valon Behrami (espulso a Bergamo) e Cristian Romero (era in diffida e contro l'Atalanta è stato ammonito). Il Cagliari prossimo avversario del Grifone ha invece perso il centrocampista Cigarini pure lui per un turno. Sesta sanzione per Cassata e Criscito e prima per Perin.

Ma ecco gli altri giocatori fermati, tutti per UNA gara: De Roos (Atalanta), Poli (Bologna), Torregrossa (Brescia), Amrabat (Hellas Verona), Bastoni (Inter), Elmas (Napoli), Pellegrini (Roma)

Multa di 13 mila euro alla Sampdoria a causa di cori insultanti di matrice territoriale intonati in due circostanze dai suoi tifosi e per il lancio di un bengala, 8 mila all'Atalanta per il lancio di oggetti in campo, 4 mila al Brescia per l'inizio della gara ritardato ingiustificatamente di 4 minuti w 3 mila alla Juventus per l'inizio della partita ritardato ingiustificatamente di 3 minuti.