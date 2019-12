Inter-Genoa, i precedenti della sfida dello stadio Meazza

Sei sconfitte consecutive per il Genoa allo stadio Peppino Meazza di Milano contro l'Inter ed allargando l'orizzonte diventano otto su nove sfide. Non segna una rete a Milano il Grifone dall'11 gennaio 2015 quando segnò Armando Izzo a cinque minuti dalla fine della partita. Quell'incontro lo vinsero i nerazzurri per 3 a 1 ed a segno andarono Palacio, Icardi e Vidic. Da quel giorno nessuna rete per i liguri e ben nove subite. Eclatante il 5 a 0 patito lo scorso anno con la doppietta di Gagliardini e quindi i gol di Politano, Joao Mario e Nainggolan.

Per trovare un risultato positivo del Grifone in terra lombarda occorre tornare indietro al 22 dicembre 2012. Quella gara si chiuse sull'1 a 1 con Ciro Immobile a portare avanti i rossoblu e Esteban Cambiasso a pareggiarla quasi nei minuti finale. Il Genoa ha vinto solamente 4 volte al Peppino Meazza nella storia dello scontro diretto. Del 1933 il primo successo per 2 a 0 con le reti di Ferrari e Sposito. Quattro anni dopo altra vittoria del Genoa, questa volta per 1 a 0 con la marcatura decisiva su rigore di Scarabello.

Terza vittoria con lo stesso risultato nel 1955 con la segnatura di Dal Monte; infine l'ultima vittoria in Lombardia nel campionato di serie A per il Genoa è arrivata nel 1994 per 3 a 1. Subito rete di Toò Schillaci, quindi il pareggio di Gennaro Ruotolo e il raddoppio di Tomas Skuhravy nel primo tempo; infine in chiusura di match ecco il gol realizzato ancora da Gennaro Ruotolo.

Complessivamente sono state 52 le partite giocate al Meazza tra le due squadre e lo score vede l'Inter in vantaggio nettamente 38 a 4 nei successi mentre 10 sono stati i segni ics usciti da questa sfida. Ben 112 le reti realizzate dai nerazzurri contro solamente 35 quelle rossoblu. Nel mese di dicembre le due squadre si sono affrontate in dieci circostanze con ben otto vittorie locali e due pareggi.