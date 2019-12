Inter-Genoa, la fotogallery del match giocato questo pomeriggio

Brutta prestazione per il Genoa, cocente delusione per i tifosi che hanno seguito la squadra a San Siro e probabile avvicendamento sulla panchina con l'addio a Thiago Motta e l'arrivo di Diego Lopez dall'Uruguay. Il 4 a 0 patito dal Grifone dall'Inter è il sunto di una prova scialba ed incolore dalla quale non c'è praticamente nulla da salvare. Difesa soggiogata dalle magie di Lukaku, centrocampo inesistente ed attacco asfittico, insomma un mix di situazioni davvero incredibili che hanno portato i liguri a subire questa grave sconfitta.

Ecco comunque le migliori immagini del match disputato oggi alla Scala del Calcio con l'unica nota lieta della prestazione positiva del giovane Rovella in mezzo al campo subentrato a gara in corso.