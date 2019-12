Inter-Genoa, le formazioni ufficiali: in campo Jagiello e Sanabria

Antonio Conte e Thiago Motta hanno deciso quali squadre mandare in campo per la gara Inter-Genoa che inizierà a breve sul terreno verde del Meazza di Milano. Un incontro importante per le due formazioni che hanno naturalmente obbiettivi opposti. I meneghini cercheranno il successo per riagganciare la Juventus in vetta alla classifica mentre i liguri vogliono tornare a fare punti dopo la sconfitta nel derby che ha messo a serio rischio la panchina del tecnico italo-brasiliano. Da più parti si dice che questa possa, in caso di grave sconfitta, essere l'ultima per l'allenatore a Genova. Certamente la sua squadra pur dimostrandosi brava nel possesso palla contro qualunque avversaria, ha spesso peccato sotto porta laddove non esiste (ma questa non è certo colma del tecnico essendo arrivato a campionato in corso) un attaccante di razza. Ma ecco le squadre in campo.

INTER: Handanovic, De Vrij, Bastoni, Skriniar, Candreva, Vecino, Borja Valero, Gagliardini, Biraghi, Lukaku, Esposito

GENOA: Radu, Biraschi, Romero, Criscito, Ghiglione, Jagiello, Cassata, Radovanovic, Agudelo, Sanabria Pinamonti