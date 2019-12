Inter-Genoa, le probabili formazioni della gara del Meazza

Qualche dubbio mister Thiago Motta se lo porta dietro e probabilmente la decisione definitiva sarà presa poche ore prima della partita. Contro l'Inter, il Genoa cerca di conquistare qualche punto per chiudere l'anno solare in maniera positiva e possa cancellare il brutto derby, perso,nell'ultima giornata. Favilli e Sturaro sono partiti con la squadra essendo recuperati ma non è certa la loro partecipazione alla gara dal primo minuto.

Detto che la difesa non cambierà affatto con il trio formato da Biraschi. Romero e Criscito davanti al portiere Radu. In mezzo al campo la situazione è diversa. Schone, alla Scala del Calcio, cercherà di tornare il bel giocatore dei tempi dell'Ajax praticamente mai visto a Genova. Cassata è sicuramente l'elemento più probabile di avere un posto da titolare. Sulle due fasce Ghiglione e Arkensen sembrano i favoriti (quest'ultimo su Pajac)mentre per il terzo di centrocampo ecco che Sturaro avanza la propria candidatura anche se arriva da un piccolo infortunio che l'ha tenuto lontano dalla stracittadina. Radovanovic è l'altermativa. In attacco il duo, con l'assenza di Pandev per squalifica, dovrebbero essere Pinamonti e Agudelo che tornerà dopo il turno di sosta a causa dello stop che gli era stato imposto dal Giudice Sportivo dopo la partita di Lecce. Questa dunque la probabile formazione:

Radu, Biraschi, Romero, Criscito, Ghiglione, Schone, Cassata, Sturaro (Radovanovic), Ankersen, Agudelo, Pinamonti

Mister Conte ha molti problemi soprattutto in mezzo al campo dove sono assenti lo squalificato Brozovic e gli infortunati Gagliardini, Sensi, barella e Asamoah. In attacco invece non ci sarà Lautaro Martinez oltre a Sanchez. Probabile che in campo vada in attacco Esposito mentre in mezzo al campo posto per l'altro giovane Agoumè. Anche in questo caso la retroguardia è la più certa con De Vrij, Godin e Skriniar davanti a Handanovic. In mezzo al campo D'Ambrosio e Lazaro opereranno sulle due fasce laterali mentre in mezzo il trio sarà formato da Vecino, dal recuperato Borja Valero e appunto dal giovane Agoumè. In attacco certo del posto Romelu Lukaku. Ma ecco l'undici di partenza della squadra nerazzurra:

Handanovic, De Vrij, Godin, Skriniar, D'Ambrosio, Vecino, Borja Valero, Agoumé, Lazaro, Lukaku, Esposito