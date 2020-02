L'Atletico Hulia vuol portare il Genoa davanti alla FIFA, ecco il motivo

Il presidente dell'Atletico Hulia, società calcistica colombiana, Jorge Fernando Perdomo vuol portare il Genoa davanti alla FIFA facendo un'azione legale. Questo quanto riportato dal sito del paese sudamericano www.lanacion.com.co e riguarda il trasferimento del calciatore Kevin Agudelo nell'ultima tornata di mercato invernale dalla squadra più Antica d'Italia alla Fiorentina ma non solamente.

Il motivo di questa presunta azione legale presso la FIFA? Il fatto che la società colombiana non sia stata interpellata al momento della cessione del giocatore in quanto aveva il diritto di un 10 per cento sulla cessione del calciatore stesso e pure per il fatto che, sempre da ciò che si legge all'interno dell'articolo, la società colombiana non abbia ricevuto nessuna delle due rate pattuite con scadenza 31 luglio 2019 e 31 ottobre 2019, date riportate sul contratto quando c'è stato il passaggio appunto di Agudelo alla formazione ligure.