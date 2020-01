L'avversario di turno: Sassuolo, dall'Emilia con furore

Il Sassuolo da quando è arrivato in Serie A non ha mai dovuto soffrire molto per restarvi; la società emiliana di fatto non è mai retrocessa e si è sempre comportata in maniera propositiva. Il tecnico Roberto De Zerbi anche in questa stagione sta mostrando grandi capacità e sta facendo giocare la sua compagine in maniera sempre propositiva. Una piccola sinfonia che tavolta riesce a togliersi anche buone soddisfazioni.

Tra le curiosità di questa squadra quella che tra i tre portieri della rosa due hanno vestito la casacca genoana. Uno è Gianluca Pegolo che però nel 2007 di fatto fece semplicemente una comparsata in Liguria per poi andare a giocare al Mantova. L'altro è Alessandro Russo che ha vestito le casacche genoane delle formazioni giovanili sino ad arrivare alla Primavera prima di essere acquistato dagli emiliani.

In mezzo al campo, tra i giocatori della squadra nero-verde c'è Luca Mazzitelli che a Genova è stato lo scorso anno con pochissima fortuna avendo totalizzato solamente 10 gare senza mai andare a rete. Il giocatore più rappresentativo di questa squadra è certamente Domenico Berardi che però, assieme a Gregoire Defrel, potrebbe non essere presente al Ferrrais a causa di un infortunio.

Attaccante davvero molto interessante è Francesco Caputo che in Liguria ha vissuto per qualche stagione quando ha vestito la maglia della Virtus Entella. Sono state 80 le presenze con la formazione chiavarese dove ha segnato 35 reti. Quindi il trasferimento ad Empoli con 42 gol nelle 79 presenze ed infine eccolo in Emilia Romagna dove nel 2019 ha segnato 8 reti su 15 presenze. Sicuramente è questo il giocatore maggiormente pericoloso per la difesa rossoblu, non ha un ruolo fisso ma si muove molto coprendo di fatto tutta la zona d'attacco della sua squadra.