Lasse Schone a SkySport24: "Vogliamo risalire la classifica"

Lasse Schone ancora probabilmente non ha trovato la giusta continuità nel suo rendimento anche se nell'ultima gara di Firenze ha messo in mostra tutte le sue potenzialità e la fiducia del tecnico Nicola in lui è sempre molto alta. Il centrocampista giunto questa estate dall'Ajax è stato intervistato dai microfoni di SKYSport24. Intanto la stagione del Genoa: "Sulla stagione dico che sappiamo di dover fare meglio rispetto a quanto fatto sinora in campionato. Vogliamo risalire in classifica e mantenere la posizione".

Sulle sue difficoltà trovate in questo, per lui, nuovo campionato spiega: "La Serie A è un campionato non facile, è competitivo e mi piace. E' bello giocare contro grandi club, noi dobbiamo stare uniti e fare gruppo". Sul mercato appena concluso Schone commenta: "Sono arrivati giocatori che conoscono bene questo ambiente, ci aiuteranno a centrare il nostro obiettivo. Conoscono la storia del Genoa e sanno come è questo ambiente".

Sulla gara di domani a Bergamo contro l'Atalanta dice: "Sarà una gara difficile ma cercheremo comunque di fare risultato". Mancano i suoi gol su punizione, un suo marchio di fabbrica: "Non ho calciato molte punizioni. Spero di farlo nelle prossime gare. Il segreto che ho è quello di allenarmi sempre tanto su questo tipo di calcio. Poi bisogna vedere anche come il portiere piazza la barriera". Infine il suo sogno: "Centrare la salvezza col Genoa insieme all'allenatore e ai miei compagni, tutti uniti per centrare questo traguardo"