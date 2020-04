Lega Serie A: si riparte dalla Coppa Italia e non dal campionato?

Proseguono le riunioni presso la Lega Serie A alla ricerca della giusta soluzione per terminare la stagione 2019/2020. Tutte le supposizioni fatte sarebbero possibili ma evidentemente non perfette a causa della pandemia di Coronavirus che non può certamente offrire una data di termine. Così secondo quanto riportato da repubblica.it ecco che prenderebbe corpo una nuova idea che riguarderebbe anche e soprattutto la Coppa Italia.

La manifestazione nazionale potrebbe essere la prima a partire con le due semifinali Juventus-Milan e Napoli-Inter. Questo sarebbe uscito dall'ultimo consiglio tecnico che si è tenuto nella giornata di ieri. Questa soluzione aiuterebbe i vertici del calcio a prendere tempo aiutando a capire meglio quale possa essere l'evoluzione del Covid-19. Così facendo potrebbero esser decretate le due finaliste della Coppa Italia.

Tale idea aiuterebbe quindi la Lega a guadagnare altro tempo per poter capire quando riprendere il campionato. Insomma nuove idee che giungono giorno dopo giorno per dipanare una matassa che è sempre molto intricata e ancora non ha trovato la giusta soluzione. E ora si attendono nuove proposte che sicuramente non mancheranno...