Ligue 1, non riprenderà per questa stagione sportiva

Dopo Belgio, Olanda e Argentina (in quest'ultima Nazione stop alle retrocessioni e tornei che riprenderanno nel secondo semestre di quest'anno) si ferma anche il calcio francese. E' stato infatti deciso che il campionato di Ligue 1 per la stagione 2019/2020 può ritenersi concluso. Il primo ministro transalpino Philippe ha infatti spiegato che: "Le grandi manifestazioni sportive, culturali, i festival non potranno iniziare prima del mese di settembre. La stagione sportiva 2019/2020 non potrà più riprendere"

Così anche dal paese nostro vicino giunge lo stop al calcio definitivo per questa annata a causa della pandemia di Coronavirus. A questo punto i vertici calcistici francesi dovranno decidere quale formazioni mandare in Champions League e quali altre in Europa League in base presumibilmente all'attuale classifica che si era formata al momento dello stop.