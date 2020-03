Marco Pellegri, team manager del Genoa, sostiene #Genovapersanmartino

Dopo il tecnico Davide Nicola e alcuni giocatori, anche il team manager del Genoa Marco Pellegri scende in campo sostenendo il Policlinico San Martino di Genoa in questo duro momento a causa della pandemia di Coronavirus.

Queste le sue parole:

In un momento molto difficile per tutti noi, sono qui per dirvi una cosa molto importante per il nostro Paese e non solo. Io voglio dirvi che sto a casa che sostengo i medici, gli infermieri e tutto il personale dell'Ospedale San Martino che attualmente sono in trincea, realmente in prima linea per affrontare questo momento. Noi siamo a casa e loro sono in prima linea con dei rischi enormi e lo fanno per tutti noi e dunque vi chiedo di fare una donazione per aiutare queste persone. Potete farlo andando sulla pagina dell'Ospedale San Martino e comunque i dati sono questi. Questo è l'iban cui inviare le vostre donazioni:

#Genovapersanmartino Iban IT02Y0617501594000002390480