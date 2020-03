Milan-Genoa, domenica alle ore 12.30 a porte chiuse

Sino al prossimo 3 aprile 2020 le partite del campionato di Serie A si giocheranno a porte chiuse. Questo quanto deciso dopo la riunione del Consiglio a causa dell'emergenza dovuta al Coronavirus. Il Governo ha emesso un decreto in merito che durerà appunto per 30 giorni. Questo quanto riportato ufficialmente inerente agli eventi sportivi:

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

...

- sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia in pubblico sia in privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine, centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d.

Per quanto riguarda i recuperi questi saranno giocati nel prossimo weekend con la seguente modalità che peraltro deve essere ancora ufficializzata, come riportato dal sito Gazzetta.it. Sabato sera alle ore 20.45 Sampdoria-Verona; domenica ore 12.30 Milan-Genoa; ore 15 Sassuolo-Brescia e Parma-Spal: alle ore 18 Udimese-Fiorentina e alle ore 20.45 il big match Juventus-Inter.