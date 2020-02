Milan-Genoa, domenica si va verso le porte chiuse

Si attende solamente l'ufficialità ma sembra proprio che Milan-Genoa in programma domenica 1' marzo 2020 con fischio di inizio alle ore 12.30 si giocherà senza spettatori. Questa dovrebbe essere una delle cinque sfide che non potranno contare dell'apporto del pubblico. Le altre sono la tanto attesa Juventus-Inter e le gare Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Udinese-Fiorentina. Da verificare invece quella tra Sampdoria e Verona che sarà giocata il giorno seguente ovvero quando il decreto sarà concluso. Questo a causa della situazione italiana inerente all'epidemia nata in Cina e denominata Coronavirus e del fatto che le regioni che ospiterebbero gli incontri sono considerate a rischio a causa della vicinanza al focolaio.

Per i tifosi del Grifone che stavano già approntandosi ad una trasferta di massa con tutti i mezzi possibili, treno con ritrovo direttamente in stazione per raggiungere tutti assieme il capoluogo lombardo, macchina e pullman, non ci sarà questa possibilità ma solamente seguire la gara dai teleschermi.