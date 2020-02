Milan-Genoa, i rossoneri hanno chiesto il rinvio a lunedì senza successo

Portare la gente alla stadio, Questo era l'intento del Milan quando ha provato a chiedere lo spostamento della gara, originariamente in programma domenica alle ore 12.30 allo stadio Meazza, al giorno successivo, lunedì 2 marzo 2020. La richiesta è stata mandata alla Lega Calcio nella giornata di ieri.

La risposta della Lega Calcio è stata, a quanto riportato da pianetamilan.it, un secco no. Questo per questioni di intasamento dei calendari di calcio che stanno facendo registrare già problemi nel recupero delle sfide non giocate la settimana scorsa e nel rispetto a quanto deciso dal Governo tramite alcune disposizioni inerenti alla situazione che si è venuta a creare per l'emergenza causata dal Coronavirus.