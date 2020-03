Milan-Genoa, la fotogallery del match vinto dai liguri

Seconda vittoria consecutiva in trasferta per il Genoa che, dopo il Dall'Ara di Bologna, sbanca anche il Meazza di Milano in casa del Milan. Un 2 a 1 conclusivo meritato dalla squadra di Davide Nicola che non ha dovuto soffrire molto per portare a casa tre punti basilari nella lotta salvezza. Attualmente Genoa che avrebbe agganciato il Lecce ma sul quale avrebbe una migliore differenza reti. A decidere il match giocato in Lombardia sono stati Goran Pandev e Francesco Cassata mentre è stato l'inesauribile Ibrahimovic a regalare minuti di speranza ai rossoneri.

Queste le foto migliori del match disputato questo pomeriggio al Meazza.