Milan-Genoa, le probabili formazioni: in campo Romero e Sturaro?

Si torna a giocare seppure a porte chiuse e per il Genoa in programma alle ore 15 c'è la trasferta insidiosa del Meazza contro il Milan. Peril tecnico Davide Nicola è stata una settimana di normali allenamenti anche se qualche stranezza c'è stata. Ad esempio sull'avversaria, il Parma al Ferraris o il Milan al Meazza? Alla fine si è deciso di far slittare di una settimana il campionato e di programmare le gare rinviate in questa domenica.

Arrivando alla formazione di partenza, probabilmente torneranno in campo il difensore Romero e il centrocampista Sturaro che sono recuperati dopo i rispettivi infortuni. Detto che non si può certo togliere di squadra Soumaoro che ha fatto bene sin dal suo esordio, ecco che Romero dovrebbe spostarsi sulla fascia destra al posto di Biraschi. E il buon Davide? Non perderebbe il posto ma semplicemente avanzerebbe sulla riga dei centrocampisti al posto di Ankersen. A sinistra invece la fascia difensiva sarà affidata ad Andrea Masiello.

Sturaro tornerebbe a riprendersi il posto in mezzo al campo al posto di un Cassata peraltro positivo contro la Lazio. Vicino a lui la coppia Schone-Behrami oramai collaudata mentre sulla sinistra spazio al capitano Mimmo Criscito. In attacco l'intoccabile è diventato Sanabria autore di gol e prestazioni positive negli ultimi turni di campionato. Al suo fianco il ballottaggio è tra Pinamonti e Pandev con il primo favorito a partire dall'inizio. Questa la possibile formazione del fischio di avvio della gara:

Perin, Romero, Soumaoro, Masiello, Biraschi, Behrami, Schone, Sturaro, Criscito, Sanabria, Pinamonti (Pandev)

In casa Milan è certa l'assenza di Donnarumma ancora infortunato. Al suo posto in porta ci sarà Begovic che peraltro ha fatto bene quando è stato chiamato in causa a gara in corso contro la Fiorentina. Torna a vestire una maglia da titolare anche Kjaer che è favorito sul giovane Gabbia. Le chiavi del centrocampo saranno in mano dell'ex empolese Bennacer mentre il trio alle spalle di Zlatan Ibrahimovic sarà formato da Castillejo Calhanoglu e Ante Rebic. Quest'ultimo autore di sei reti nelle ultime sei partite. Questa la probabile formazione di partenza:

Begovic, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Bennacer, Castillejo, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic