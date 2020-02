Milan, qualche cambio per domenica a partire dalla porta

Il Milan prosegue la preparazione in vista della gara contro il Genoa di domenica prossima. A San Siro si giocherà alle ore 12.30. Il tecnico Stefano Pioli sta pensando a qualche cambiamento rispetto alle ultime prestazioni un po' in tutti i reparti. In porta non ci sarà Gianluigi Donnarumma ma giocherà Begovic che già bene aveva fatto contro la Fiorentina. Cambio probabile anche in difesa dove il tecnico potrebbe far riposare Conti sostituendolo con Calabria.

In mezzo al campo Calhanoglu non è apparso nel migliore della forma e, anche in vista della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, potrebbe riposare. Per sostituirlo due sono i giocatori in corsa. Si tratta di Paquetà e Bonaventura. Nessun problema per l'attacco dove Rebic è assolutamente intoccabile visto l'ottimo stato di forma (sei reti nelle ultime sei gare giocate) oltre naturalmente a Zlatan Ibrahimovic.