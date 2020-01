Mimmo Criscito ci pensa, accettare o no la Fiorentina?

Sono ore importanti per Mimmo Criscito. Il capitano del Genoa è al centro di una operazione di mercato che lo vedrebbe passare dal Grifone alla Fiorentina. Le due società sembrerebbero essere già d'accordo ed ora si attende la decisione, che sarà quella definitiva, del difensore napoletano. Una notizia, a dirla tutta, inaspettata. Di quelle che neppure il tifoso più lungimirante poteva attendersi. Ed invece ecco che la situazione è cambiata radicalmente.

L'arrivo di Masiello e di Soumaoro hanno di fatto rimpolpato la zona difensiva ma al tempo stesso a questo punto c'è un bel numero di giocatori abili per quei posti nell'undici di partenza. Qualcuno obiettivamente è di troppo e rischierebbe realmente di passare il resto dell'annata sempre, o quasi, in panchina. Criscito peraltro non si aspettava certo di esser tirato in ballo in questa sessione di mercato. Lui si è sempre dichiarato genoano e praticamente genovese. Aveva lasciato la Liguria solamente per la Russia con la promessa però di tornare, e così è stato.

E non è stato certamente il rigore sbagliato a Firenze che ha portato la dirigenza a pensare a lui tra le voci cessioni. E' chiaro che il suo sfogo sui social di ieri è stato emblematico ma è altrettanto chiaro che a questo punto Criscito e famiglia dovranno riflettere e pensare quale sia la soluzione migliore per loro. Restare, oppure approdare alla Fiorentina? Nelle prossime ore probabilmente sarà presa le decisione definitiva.