Mimmo Criscito: "Dobbiamo voltare pagina dopo queste feste immeritate"

Ha parlato ai colleghi presenti a San Siro Mimmo Criscito, ecco quanto riportato da tuttomercatoweb.com partendo evidentemente dalla brutta prestazione contro l'Inter: "Ci sta andando tutto male . spiegato il capitano del Genoa - Io ci metto la faccia e mi dispiace per quanto sta accadendo, c'è tanto da lavorare. Dobbiamo cambiare mentalità, cambiare tutto quando torneremo da queste vacanze che non ci meritiamo. Ci aspettavamo tutti una stagione differente ed invece c'è stato un buio totale dal quale non siamo ancora riusciti ad uscire. Le colpe vanno sempre all'allenatore alla fine ma siamo noi scendiamo in campo. Con una squadra colma di giovani è normale che sorga un po' di paura quando le cose non vanno bene. E' normale poi vedere i tifosi arrabbiati".

Sull'incontro in se stesso dice: "Qualcuno ha detto che non sono in grado di fare il capitano, bene, si faccia avanti e me lo insegni come si fa. Noi in campo facciamo quello che ci chiede il mister. Purtroppo l'Inter sapeva quello che doveva fare e ci pressava alto in maniera perfetta. Adesso dobbiamo voltare pagina, lavorare e fare un bel 2020". un passo indietro e si parla del suo presunto dolore che lo aveva fatto sostituire nel derby: "Mal di schiena? il tecnico aveva fatto le sue scelte e mi aveva levato"