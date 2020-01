Mimmo Criscito: "Lo spirito genoano si inizia a sentire"

Il capitano del Genoa Mimmo Criscito ha parlato in mix zone al termine della gara vinta contro il Sassuolo: "Tre punti importanti, eravamo ultimi, quella posizione non ci piace e ci tenevamo a toglierci dalle secche della classifica. Non siamo stati belli ma certamente era importante portare a casa il successo". Rigorista infallibile, tredici centri su altrettanti penalty tirati: "Il capitano ha il compito di aiutare i compagni e oggi si è visto lo spirito giusto in campo. Ci tenevamo a fare bene e sono convinto che faremo un grande girone di ritorno. Dobbiamo ripartire da questo successo, adesso giocheremo a Verona e cercheremo di ottenere altri tre punti".

Sul rigore: "Oggi era il compleanno di io figlio e lo dedico a lui. Me lo aveva chiesto". Sulla salvezza: "I tifosi sono l'arma in più e sono importanti. Nel primo tempo hanno scioperato giustamente". Nicola, grande impatto: "Il mister è genoano. Ha fatto carriera qui e sa quanto è importante indossare questa maglia. Come ha detto c'è tanto da lavorare e fare queste prestazioni magari con più qualità". Tanti genoani in squadra: "Adesso ci sono più uomini spogliatoio genoani e questo è un bene per la squadra. Possiamo toglierci belle soddisfazioni nel futuro".