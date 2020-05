Montagliani, vice pres. FIFA: "La ripresa del calcio? Decidono i Governi"

Victor Montagliani, vice presidente FIFA, ha rilasciato una intervista a Radio Sportiva sul momento del calcio che sta attendendo di capire se avrà via libera per il ritorno oppure se dovrà necessariamente fermarsi per questa stagione. L'interesse è rivolta al nostro paese e al dibattito che giornalmente prosegue: "Stiamo seguendo attentamente quanto avviene in Italia in merito alla ripresa del campionato di Serie A. Capiamo che sono decisioni che vanno prese a livello locale ma mi viene da dire che per la prima volta non è il calcio che deciderà la propria sorte ma saranno i governi o i responsabili della sanità. Saranno loro a decidere se si potrà riprendere a giocare o meno. Noi seguiamo il tutto cercando di portare il nostro aiuto laddove possibile. Si certo la situazione è complicata".

Sul calendario da mandare in programma in caso di ripresa, il vice presidente spiega: "Avevamo già iniziato a pensare come stilare un nuovo calendario a partire dal 2024. La situazione attuale però richiede risposte immediate. Dobbiamo pensare a come migliorare il calcio riformandolo non solo a livello locale ma in tutto il mondo. Dovremo parlarne con tutte le federazioni. Di certo abbiamo l'opportunità adesso di farlo col fatto che il Mondiale in Qatar nel 2022 sarà giocato nei mesi di novembre e dicembre".