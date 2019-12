Museo del Genoa, in programmazione il primo laboratorio del 2020

Il 2019 non è ancora terminato ma già si pensa al nuovo anno. A farlo è anche il Museo del Genoa che ha pensato ad un nuovo laboratorio, il primo, per il nuovo anno solare. Musica in primo piano per il Laboratorio intitolato "Lock and dance" che si terrà sabato 4 gennaio 2020 tra le ore 15 e le ore 16 presso il Museo del Genoa che si trova nella Palazzina Giobatta in Porto Antico.

Di cosa si tratta questo laboratorio? I partecipanti, partendo da un tipo di danza che ha le radici nella città americano di Los Angeles negli anni sessanta, impareranno i movimenti e la gestualità tipica di questo ballo in un contesta ovviamente allegro e divertente. Questa attività è gratuita per i ragazzi tra i 6 e gli 11 anni.