Museo del Genoa, nuovo evento per i ragazzi, venerdì 24 aprile

Il Museo del Genoa non si ferma mai, neppure in tempo di Coronavirus. Per allietare le giornate casalinghe dei ragazzi, ha organizzato un nuovo laboratorio che si terrà venerdì 24 aprile tra le ore 15 e le 16 adatto ai bambini oltre i 7 anni. Ma di cosa si tratta? Una cosa molto carina ovvero creare in 3D un Portachiavi del Genoa, a cura di Madlab 2.0.

Grazie all'utilizzo di un software del tutto gratuito online i ragazzi potranno muovere i primi passi nella grafica 3D disegnando il proprio portachiavi utilizzando le proprie idee. Per poter partecipare a questo nuovo laboratorio occorre però iscriversi tramite la piattaforma https://attendee.gotowebinar.com/register/2696332770900353292

oppure tramite il canale Youtube della Fondazione Genoa http://youtube.com/channel/UCHZgok-uK3uuBBSNUARybLA