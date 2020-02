Museo del Genoa, nuovo laboratorio gratuito il prossimo 22 febbraio

Proseguono i laboratori per i ragazzi presso il Museo del Genoa che si trova all'interno della Palazzina Giobatta in Porto Antico. Sabato 22 febbraio tra le ore 11 e le ore 12 si terrà quello dal titolo "Mamma che paura!". Laboratorio gratuito a cura di Dario Apicella. Di cosa si tratta? Ecco cosa viene riportata direttamente nella prsentazione:

Tante e misteriose sono le creature che popolano i boschi, le montagne e i ripostigli di ogni casa. Per i più fifoni è arrivato il momento di vincere la paura e di mettersi alla ricerca dei mostri più terribili e spaventosi.



Bastano un pizzico di coraggio, tanta pazienza, occhi attenti e orecchie pronte a catturare ogni più piccolo rumore. Allora non sarà difficile imbattersi in qualche mostro selvaggio e peloso da cui scappare a gambe levate!

Per partecipare la prenotazione è obbligatoria e occorre effettuarla telefonando al numero 0105959709 oppure inviando una mail all'indirizzo didattica@fondazionegenoa.com