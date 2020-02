Museo del Genoa, nuovo laboratorio gratuito sabato prossimo

Alzi la mano chi non ha mai giocato coi lego, praticamente nessuno. Al Museo del Genoa (si trova presso la palazzina Giobatta all'interno del Porto Antico) ci hanno pensato e per sabato prossimo, 8 febbraio 2020, è stato organizzato un nuovo laboratorio denominato "Tutti tifosi dei mattoncini dei Lego" cui potranno partecipare tutti i bambini tra i 6 e gli 8 anni. Ma cosa dovranno fare i bambini?

Dovranno creare coi mattoncini del Lego una città con camion, macchine, case e quanto altro. Un lavoro da svolgere in gruppo per costruire la propria città con quei mattoncini della grandezza di 2 x 4. Un bambini comincerà la costruzione e poi la passerà al vicino e così via. Quando il tutto sarà finito ognuno posizionerà la propria costruzione all'interno della città. Saranno utilizzate basi di supporto della grandezza di 32 x 32 cm con le strade e blu per il mare.

L'attività è gratuita ma occorre effettuare la prenotazione che è obbligatoria scrivendo una mail a info@fondazionegenoa.com