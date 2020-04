Museo del Genoa, sabato un nuovo laboratorio "da casa"

In questo periodo dove bisogna stare a casa se si vuole sconfiggere il Coronavirus, i bambini sono certamente quelli che peggio subiscono questa situazione costretti, loro malgrado, a non poter uscire per andare al parco oppure agli allenamenti nel caso giochino a qualunque sport ma nemmeno a passeggiare con i nonni per le strade della città. Costretti tra le quattro mura domestiche, spesso si annoiano avendo solamente nella televisione o nei video games il loro unico svago.

Il Museo del Genoa ha quindi pensato a loro per tenerli, se non altro per qualche ora, impegnati a fare qualcosa di costruttivo. Ecco dunque nascere il laboratorio denominato "Automata Rossoblu". Di cosa si tratta? I bambini dovranno costruire con il materiale di riciclo che troveranno a casa un automata del Genoa. Ma cosa è un automata? E' una creazione che permette di creare dei personaggi e farli muovere creando dei meccanismi con i tappi di bottiglia.

Il laboratorio sarà evidentemente online e valido per i bambini dai 7 anni in su. Per potervi partecipare occorrerà iscriversi alla piattaforma https://attendee.gotowebinar.com/register/3586078470461342476 oppure tramite il canale Youtube www.youtube.com/watch?v=IuXXZ4vQl7k.