Oggi iniziata la Fase 2 anche per il calcio ma il campionato resta a rischio

Da oggi si è entrati nella Fase 2, quella che è servita a migliaia di persone per tornare al lavoro. Non una schiarita totale ma certamente un buon passo avanti. Il tutto naturalmente svolto con le cautele del caso e pronti a tornare indietro nel caso la situazione peggiorasse nuovamente. Mascherine obbligatorie un po' ovunque per poter girare più o meno liberamente all'interno della propria città.

Anche il calcio si è adeguato. Allenamenti che sono iniziati per alcune società mentre altre attendono ancora. Sessioni individuali perché la riunione del gruppo ancora non è possibile farsi. In Emilia Romagna ci si è mossi in tal senso ma non solamente, anche nel Lazio qualcosa si sta muovendo mentre il Milan ad esempio attende ancora e la Juventus dovrebbe ripartire avendo richiamato i giocatori tesserati attualmente all'estero.

Questo però non significa affatto che il campionato di Serie A, come gli altri ovviamente, possa ripartire. Lo stesso ministro Spadafora ieri sera lo ha detto chiaramente: "Al momento non se ne parla di tornare a disputare le partite del campionato". Una giornata importante sarà quella di mercoledì. Il Governo potrebbe infatti emanare un decreto per lo stop definitivo della Serie A. Staremo a vedere, anche perché a questo punto è proprio l'organo istituzionale italiano che dovrà intervenire per porre la parola fine alla vicenda e ad una querelle che si sta trascinando da mesi tra voci di ripresa e voci di stop.

Intanto anche gli altri tornei calcistici si muovono: la Serie C infatti ha in programma per giovedì una assemblea nella quale dovrebbe esser chiesto lo stop al campionato, venerdì invece ci sarà consiglio federale. Il calcio in questi tempi di pandemia di Coronavirus resta dunque nel caos e forse, ma ripetiamo a gran voce forse, mercoledì potrebbe porre la parola fine alla fatidica domanda che da mesi ci si porta avanti: riprenderà o no il campionato?