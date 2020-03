Parma-Spal, si gioca con inizio alle ore 13.45

Parma-Spal inizierà alle ore 13.45. Questa la decisione in merito alla sfida del Tardini che ovviamente è madre delle gare delle ore 15. Si va avanti però con notizie fumose. Milan-Genoa al momento si gioca ma non esiste evidentemente la certezza visto che già la gara derby emiliano ha rischiato di esser sospeso come l'intero campionato.

Situazione paradossale che terminerà probabilmente solamente con il fischio di inizio della gara che si gioca a Tardini. Squadre in campo per il riscaldamento che, in questa giornata, è stato effettuato in due circostanze separate. Un primo alle ore 12 e adesso un secondo, insomma un momento in cui i calciatori devono trovare nuovamente la concentrazione per affrontare un match importante seppur per diversi motivi di classifica.