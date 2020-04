Paulo Dybala ancora positivo al tampone? Sarebbe la quarta volta

Non c'è pace per l'attaccante della Juventus Paulo Dybala. L'attaccante bianconero infatti sembrerebbe essere risultato positivo, seconda quanto riportato dal programma spagnolo El Chiringuito de Jugones, al quarto tampone effettuato da quel 21 marzo quando fu trovato positivo al primo controllo. Assieme al giocatore anche la fidanzata Oriana Sabatini subì la stessa sentenza al tampone.

La lotta contro il Coronavirus dunque per il giocatore argentino sembrerebbe proseguire in una situazione sempre più dura per il giocatore e per la sua compagna. Cauto però l'entourage del giocatore che invece ha spiegato come sia in attesa ancora della risposta ufficiale sull'esito dell'ultimo controllo.